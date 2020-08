Sconcerti: “Juve? Hanno sbagliato tutti. Dubbi su Pirlo: non è come Conte”

Ospite di TMW Radio, Mario Sconcerti ha parlato della scelta di Pirlo per la panchina della Juve: “Su Sarri c’erano dei dubbi culturali, su quanto si potesse adattare alla Juve. Su Pirlo ci sono dubbi di fondo, su quanto possa gestire gli uomini e non su quanto ne sappia di calcio. La squadra ora va ringiovanita, se ne sta rendendo conto la società, poi la questione economica ha anche inciso sulla scelta di Pirlo. Non lo vedo carismatico però, non al livello di Allegri, Zidane o Conte. Ora sarà una gestione più collettiva, di cui Pirlo sarà il portatore in campo. In società sanno che hanno sbagliato tutti, per questo hanno fatto in fretta a mandare via subito Sarri, affinchè non si prendesse di mira la società”.

Manca la gavetta però a Pirlo:

​​​​​​​”L’allenatore lo decide chi paga. Non può bastare un piccolo corso a Coverciano. Si facciano esami e corsi normali, così che passi anche la gente normale. Ci manca solo che decida chi va su una panchina un sindacato”.