Sconcerti: “Juve imbarazzante, c’è un vero e proprio fantasma. E Allegri deve…”

Sulle colonne di Calciomercato.com, il noto giornalista Mario Sconcerti ha risposto così sulla crisi della Juventus

Alessandro Cosattini

Su Calciomercato.com, il noto giornalista Mario Sconcerti ha risposto così sulla crisi della Juventus: "Non c’è un progetto collettivo, sembra quasi che alla squadra non interessi vincere".

Non credo che i giocatori remino contro Allegri, semplicemente non danno nulla in più.

"Sono d’accordo con te, nessuno rema contro Allegri, ma nessuno riesce a dargli abbastanza. Certo che Allegri deve avere una reazione, perché i risultati sono terribili. La Juve ha un punto in più del Sassuolo, dieci in meno del Napoli: non è ammissibile, significa che per stare in quella posizione di classifica si può spendere anche molto meno. E non è da Juve”.

Credo che la fotografia della crisi sia Bonucci che affronta in quel modo Diaz mentre si invola verso la porta: dà l’idea di essere un giocatore impaurito.

"E’ vero, lo vedi in ogni azione, la Juve non mette mai la partita sulla cattiveria. Oggi è una squadra imbarazzante. E’ stata costruita con un’idea e oggi è tutt’altro. I più in forma sono Rabiot e Milik, e nessuno dei due, per motivi diversi, avrebbe dovuto esserci. Poi lasciami dire una cosa: Kostic è un fantasma, non è mai entrato in un’azione seria, non lo vedo mai determinante, i cross sono banali. Il migliore da un punto di vista tecnico è Cuadrado, ma non ne ha più. Se la Juve non recupera qualcosa nel mercato, rischia di rimanere fuori dalla Champions ma seriamente".