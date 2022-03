Sconcerti: “Non chiaro cosa sia l’Inter. La Juve può scegliere, Marotta fa quello che può”

Della sfida di domenica sera tra Juve e Inter che potrebbe risultare decisiva per il campionato ha parlato a Calciomercato.com il giornalista

Juventus-Inter sembra adesso una partita sconosciuta. Non è per niente chiaro cosa sia l'Inter adesso, resta sempre sospeso anche il giudizio sulla Juve. L'eliminazione dell'Italia dai mondiali conferma che si gioca in un campionato di nuova modestia, ma questo conta poco. Nel senso che alla fine qualcuno dovrà vincere ed avrà la sua felicità al di là del valore del torneo. Più che l'Inter è da valutare la realtà concreta della nuova Juve, così sospesa tra il niente europeo e le promesse degli ultimi quattro mesi di stagione.

La finta Juve di Allegri, un po' grande squadra e un po' scomparsa, ha un ultimo dovere, capirsi e far capire a chi la finanzia quale sia la sua natura ultima. Se sta tornando squadra o stia approfittando dei limiti degli altri. C'è qualcosa di vasto in questa Juve ma anche qualcosa che fa riflettere. La fantasia arriva solo da Cuadrado, che è un maratoneta del gusto, non uno specialista. Ma con l'Inter la differenza è importante: la Juve continua a poter scegliere, perfino quando rinuncia a Dybala. L'Inter è costretta a moltiplicare ogni idea di Marotta. Fa la squadra che può, non quella che vuole.