Sconcerti: “Juventus-Inter, i nerazzurri hanno tutto per vincere. Credo che…”

Intervistato da TMW Radio, Mario Sconcerti ha fatto queste considerazioni in vista del big match tra Juventus e Inter

Come verrà utilizzato Dybala in Juve-Inter? Anche se pare che parta dalla panchina:

"Sembra più una decisione conseguente al fatto che la Juve ha rinunciato a lui. Mancano 8 partite alla fine, hai deciso che non sarà più un tuo giocatore, cerchi soluzioni diverse. Non credo poi che sia non nella condizione giusta per una partita del genere. Pretendere il massimo da Dybala ora che lo hai epurato non è facile. Quando ti senti rifiutato, non sei al massimo a livello morale".