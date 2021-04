Sconcerti: “Superlega? La Juve stia attenta. Finirebbe tra il 6° e il 9° posto. Auguri”

Attraverso un duro articolo sul Corriere della Sera, Mario Sconcerti ha criticato la scelta della Juventus di tuffarsi nella Superlega

"Agnelli ha il diritto di fare quello che vuole, ma deve fare attenzione. Florentino Perez, Singer, Zhang, non hanno prodotti da vendere su questi mercati. La Juve rappresenta una multinazionale che vende auto in Europa e in Italia. Ribaltare il calcio e le sue tradizioni per un puro scopo personale, avere milioni di persone contro in ogni parte d’Europa, non è un’operazione di marketing consigliabile. Non solo per la Juve, soprattutto per Fca. È lei che vende. Il calcio è sentimento, colpito alle spalle diventa rancore. È un affare? Facilita la vendita di prodotti Fiat? Assolutamente no. Sarebbe interessante conoscere il parere di John Elkann (...). Quale sarebbe il piazzamento della Juve in questo super campionato? La storia dice tra il 6° e il 9° posto. Cioè il prodromo della noia. Auguri".