Sconcerti: “Lautaro straordinaria prima punta. Inzaghi è un giocatore di poker”

Il giornalista del Corriere della Sera, intervenuto a Pressing, ha parlato dell'Inter e dell'attacco della squadra nerazzurra

"L'Inter ha in quasi tutto il campo più soluzioni di tutti. Lautaro prima punta, è il suo vero ruolo, è una straordinaria prima punta. Ha molte soluzioni l'Inter, Dzeko-Lautaro è il miglior attacco della Serie A quando hai un'aggiunta come Correa. La Juve e il Milan non hanno questo attacco. La disponibilità si riduce drasticamente a centrocampo: sta tornando Gagliardini, Vecino recuperato, ma per questa Inter sono giocatori meno importanti, non da primissimo piano. Sensi è qualcosa di organico la sua fragilità. Inzaghi non è uno per la libertà, è sintetico, freddo. È un giocatore di poker, usa gli uomini che ha per il suo gioco, è un grande allenatore".