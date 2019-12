Sconcerti sull’exploit della Lazio: “Non avrà le qualità occasionali dell’Inter ma…”

“La Lazio è una di quelle squadre che non hanno mai giocato davvero per vincere il campionato, una squadra sempre buona ma mai buonissima. Competere davvero significa spendere, investire, rischiare, andare in Champions accontenta tutti, tifosi e società. Poi, è cresciuta quasi dimenticandosene, ha il miglior centrocampo d’Italia, una qualità media altissima nei titolari e si è trovata in alto. 3 squadre in 3 punti, e la Lazio negli 11 titolari è la squadra più equilibrata. Non ha le qualità intere della Juve né quelle più occasionali dell’Inter: è una bellezza natura, cosciente di sé. Un viaggio partito tempo fa che sta trovando una destinazione, sempre più sorprendente”.

Intervenuto a calciomercato.com, Mario Sconcerti ha commentato così l’exploit della Lazio in relazione alle rose di Inter e Juventus, ora a +3 sulla compagine di Inzaghi.