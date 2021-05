Sconcerti: “L’Inter dovrebbe prendere De Paul, ma è il club più indebitato d’Italia”

Intervistato da calciomercato.com, Mario Sconcerti ha analizzato la situazione in casa Inter dopo la vittoria dello scudetto nerazzurro

Margini per rinforzare l’Inter ce ne sono. Detto che Sensi deve ripartire da una società diversa, che non deve pretendere troppo da lui; penso che l’Inter cercherà un numero 10 moderno, che sappia giocare a calcio. De Paul, per esempio. Se tu metti Brozovic e De Paul accanto, con Barella più avanti, beh, ne esce un gran bel centrocampo. E poi serve una punta, un vice Lukaku.