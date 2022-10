Sconcerti: “L’Inter ha avuto qualcosa in più. Bene Inzaghi, non meritava tutte le colpe”

L’Inter va avanti insieme a Inzaghi. L’importanza dell’avversario rimette insieme l’attenzione della squadra. La partita è soffocata, il Barcellona sopravvalutato, l’Inter lo capisce abbastanza in fretta e via via cresce. Non c’è spettacolo, c’è molta attenzione, mestiere, senso di serietà. Cioè un’Inter diversa che non ha nemmeno bisogno di essere fortunata. Il Barcellona finge grande calcio, in realtà non tira mai, Lewandowski non ha un pallone giocabile, l’unico schema è dare la palla a Dembelé, che è un narciso terribile. Così, quando arriva il gol di Calhanoglu, si ha la sensazione non di sorpresa, ma di un colpo di giustizia normale. L’Inter ha meritato tutto semplicemente applicandosi. Ha avuto per tutto il tempo qualcosa più del Barcellona, che sembra una squadra di dieci anni fa, elegante e leggera, nel complesso noiosa, sempre in difficoltà contro avversari duri che non rispettano la sua piccola bellezza.