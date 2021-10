Sconcerti: “Pallone d’Oro a Lewandowski. Lucca? Tante società sul giocatore”

Il giornalista Mario Sconcerti ha parlato della prossima gara della Juve, ma anche del giovane talento del Pisa Lucca

Juventus-Roma sarà una partita chiave per i bianconeri?

"Mancano ancora tante partite, ma la Roma è un'avversaria diretta per la zona Champions e perder punti sarebbe grave: è una partita chiave per un doppio problema, è molto importante".

Che idea si è fatto su Lucca e sulla carenza di attaccanti per l'Italia?

"Ha ventuno anni. Bisogna vederlo in Serie A, le partite con l'under 21 contano poco. Mi sembra che ci sia un equivoco: se vuoi Lucca, devi essere già stato là. Ci sono già tante società sul giocatore, quindi se lo vuoi devi offrire un milione in più in anticipo e convincere il ragazzo".