Sconcerti: “Vidal? Credo che l’Inter resti così com’è. Lukaku come CR7 ma Lautaro…”

Intervenuto ai microfoni di TMW, il giornalista Mario Sconcerti ha parlato così del recupero di Sensi, Barella e Sanchez per l’Inter di Conte:

“Lo dimostra il campionato fatto fino ad ora dall’Inter, che non ha giocato due-tre partite ma mezza stagione. Conte è stato bravo a recuperare giocatori come Vecino e Gagliardini, riportandoli a livelli ottimi. Vidal sarebbe un buon acquisto, ma credo possano rimanere così”.

Lo Scudetto lo può perdere solo la Juventus?

“Ha qualcosa di più. Se escludiamo i due giocatori di punta, la Juventus forse è più completa ma non ne ho più la certezza. Ieri ho visto l’Inter all’altezza della squadra di Sarri. È pronta e matura, gestisce bene situazioni di campo difficili”.

Tranne qualche rarissima eccezione, anche in Serie A si sta rivalutando il centravanti, il classico 9?

“Non c’è dubbio e basta guardare la classifica marcatori. Immobile ha una proiezione di 40 gol e la sua media non è più occasionale. Ronaldo, Lukaku e Immobile li metto alla pari come possibilità di realizzazione, quindi alla fine la differenza la faranno i gol dei compagni di reparto: Dybala, Lautaro e Correa”.