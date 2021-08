Sconcerti: “Per il City meglio Lautaro di Kane. Lukaku vuole restare all’Inter? Gli credo ma…”

Intervenuto ai microfoni di Calciomercato.com, Mario Sconcerti ha parlato così di mercato e di Inter, tra Lukaku e Lautaro

"Il mercato è ancora immobile. La Serie A è la fotocopia dell'anno scorso. Oggi è quasi impossibile parlare di campionato o di gerarchie. La squadra più completa mi sembra l’Inter, la più forte mi sembra la Juve. La Roma mi sembra indietro. Ma dobbiamo aspettare che il mercato parta per dare dei giudizi».

Forse qualcosa comincerà a muoversi in Inghilterra e di riflesso anche da noi. Intanto Kane non si è prestato all'allenamento del Tottenham.

«Sono rimasto colpito dal fatto che il figlio di Abramovich sia partito da Londra per parlare con lui. L’ho letto da più parti, e credo sia vero. Quando cominci così il finale è aperto. Lukaku dice che vuole rimanere all'Inter, e io gli credo, mi sembra uno molto serio. Ma non capisco perché l’Inter abbia lasciato che un dirigente parlasse con un suo giocatore. Conterà qualcosa anche l’Inter, no?».

Kane è l'uomo giusto per il City?

«Io ho una mia idea. Credo che il centravanti migliore per il gioco del City sia Lautaro, che è un raggio laser, è l’Aguero di qualche anno fa. Mentre Lukaku fa reparto da solo e sconvolgerebbe la geometria classica di Guardiola, Lautaro dove lo metti sta. Kane invece va a cascare in una zona dove ci sono già tre-quattro giocatori. Ma è un’idea mia, per carità: Guardiola sa meglio di tutti cosa gli serve lì davanti».