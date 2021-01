Sconcerti: “Inter, a Udine errori di Maresca per nervosismo: arbitri fanno lobby e se rompi…”

Nel corso della trasmissione ‘Maracanà‘, il direttore di TMW Radio Mario Sconcerti ha parlato dell’Inter di Conte e della lotta scudetto: “Caos nel post Udine? Sono cose che succedono a tutti, in particolare a Conte. Gli arbitri fanno lobby e se rompi le scatole, possono entrare in campo prevenuti. Per me sono errori dovuti al nervosismo. L’arbitro è il magistrato e si deve rispettare questa figura. Maresca? Non mi sembra abbia fatto un’offesa grave“.

Cosa ha detto questa prima parte di campionato?

“Dal 2013 abbiamo superato i mille gol a campionato. Uno dei dati che conta è quello delle partite in cui si resta senza segnare. Per vincere il campionato non puoi stare più di 4 partite senza segnare. Oggi Inter e Milan sono in testa, essendo rimaste una sola volta senza segnare, ma c’è una sorpresa, che è la Lazio, che è rimasta solo una volta senza fare gol”.