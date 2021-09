Sconcerti: “Mazzarri? Era ora decidesse di tornare. Risolverà il problema Cagliari”

Le parole del noto giornalista a proposito del ritorno in panchina dell'ex Inter e dell'altro avvicendamento in Serie A

A commentare la Champions a TMW Radio, durante Maracanà, è stato il direttore Mario Sconcerti. Queste le dichiarazioni della storica firma del giornalista italiano circa i due esoneri consumatisi nelle ultime ore: "Tre giornate sono davvero poche, mi dispiace soprattutto per Di Francesco, perché è il terzo esonero, due dei quali arrivati molto presto. Ora deve essere bravo a riciclarsi. E' molto bravo, ma pensa di aver trovato un gioco e di poter attaccare quel gioco a qualsiasi squadra e questo non è vero. Serve che riesca a interpretare più moduli. Semplici era già partito senza una grande fiducia. Se ho capito Giulini, Semplici è sempre stato un ripiego, ideale per salvarti. Era ora che Mazzarri comunque si decidesse di tornare. Contento che abbia accettato una grande piazze come Cagliari e credo che risolverà molto presto il problema".