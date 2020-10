Sconcerti: “Dopo il mercato Inter più completa della Juve. Eriksen-Nainggolan uno spreco tecnico”

Chiuso il mercato ieri, sulle pagine del Corriere della Sera il giornalista Mario Sconcerti ha commentato le operazioni effettuate in Serie A. Ecco il suo parere su Inter e Juve:

“I migliori giocatori arrivati sono quattro, due della Juve (voto 7) e due dell’Inter (voto 7,5). Sono Kulusevski, McKennie e soprattutto Hakimi con Vidal. Tra Juve e Inter l’idea è che esca completata l’Inter perché ogni acquisto non ha cambiato la squadra, l’ha semplicemente rafforzata. Restano Eriksen e Nainggolan, troppi, una spesa molto forte, quasi uno spreco tecnico. I giocatori ormai adorano restare prigionieri dei loro ingaggi.

È stato un mercato lungo sei mesi, apertosi durante il lockdown e conclusosi in pieno autunno. Ci sono state sorprese anche forti. L’Inter ha dovuto cedere Godin per poter prendere Vidal a costo zero. La Juve ha compiuto acrobazie per sistemare Costa, Rugani e De Sciglio e fare posto a Chiesa. Hakimi è stato pagato con la cessione di Icardi. Difficoltà quasi sconosciute nei bilanci precedenti”.