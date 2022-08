Sconcerti: “Inter, squadra completa e fatta. Ma non è escluso che arrivi…”

A TMW Radio, il noto giornalista Mario Sconcerti ha parlato così della rosa dell’Inter verso l'inizio della Serie A: "Credo che abbia una squadra completa, questo sì, ma credo che ci siano anche altre squadre complete come la Roma, vedremo cosa farà il Napoli. L'Inter ha poche riserve in attacco, ma per il resto è una squadra fatta. E non è escluso che avendo perso Sanchez e Pinamonti magari faccia qualcosa davanti. E' comunque completa, ha la stessa difesa e l'attacco e tutte riserve importanti rispetto allo scorso anno”, le sue dichiarazioni sui nerazzurri di Simone Inzaghi.