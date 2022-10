Sconcerti: “Il Milan in Champions mi ha deluso, mi aspettavo di più. Pioli…”

"Mi aspettavo un Milan più evoluto, perché il girone era molto abbordabile. Salisburgo e Dinamo Zagabria le devi superare, non ci sono dubbi. Del cammino del Milan sono rimasto deluso. Pioli aveva capito l'errore di Londra, aveva cambiato profondamente la squadra per questo. Mentre le Juve cerca di evitare i contrasti, il Milan li cerca ma non li vince. Il ko del Milan comunque è meno grave di quello della Juve".