Sconcerti: “Inter per me ancora la più forte. Ecco chi sposterei al posto di Perisic”

Il giornalista Mario Sconcerti, intervenuto su Calciomercato.com, ha parlato dei problemi dell'Inter e di una possibile soluzione per la sinistra:

Il Milan ha un giocatore di livello mondiale (Leao), forse due con Theo Hernandez. E' una bella squadra, non ancora una grande stabilmente, è più vulnerabile in difesa. Il Napoli è nel mezzo di un battesimo, ma il migliore a Milano è stato Meret, il portiere. E i gol sono nati dalla marcatura di Kvaratskhelia da parte di Dest, un ragazzo debuttante, più un errore di Tomori a difesa schierata su cross di Mario Rui. Anche qui bella squadra, ma non dominante.