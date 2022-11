Sconcerti: “Mondiale, nessuno gioca male nessuno entusiasma. Si salva la Germania”

La Germania continua a cadere su se stessa, non gioca male, non gioca quasi, ma alla fine si salva. Ha molta meno personalità dei suoi tempi migliori, commette anche molti errori tecnici. Nemmeno la Spagna ha fatto cose particolari. Si sono visti a tratti fasi di una possibile bella partita mai davvero nata. Mi sembra questa una considerazione generale: lo spettacolo è spesso di buon livello in tutto il torneo ma ancora lontano da una vera qualità. Nessuno gioca male, nessuno entusiasma. Si va avanti d’organizzazione di gioco, non di piccole imprese. La bellezza del Mondiale si intravede nell’agonismo di tutti, nell’intensità della corsa, ma se si cercano prodezze arrivano solo da pochi noti. D’altra parte è difficile in un gioco così fisico trovare il tempo per essere molto tecnici.