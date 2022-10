Sconcerti: “No lezioni di moralità su partita falsata. Inciviltà da condannare ma…”

Nel corso del programma di Italia 1, Pressing, Mario Sconcerti ha commentato l'aggressione subita da un tifoso dell'Inter al Franchi dopo il gol di Mkhitaryan: "C'è chiaramente un grosso senso di frustrazione, quello che dice "buttalo di sotto" naturalmente sbaglia. C'è un senso di frustrazione per una partita persa praticamente su autogol al 95esimo minuto con episodi. La Fiorentina in questo campionato è la terza volta che succede un gol con spostamenti irregolari, uno a Udine e un altro a Bologna".

"I gesti incivili non c'è dubbio che siano tutti da non considerare, però se si considerassero anche i falli sul campo sarebbe meglio. Ci sono le cosiddette attenuanti, siamo tutti delle persone civili che ogni tanto perdono la testa. Ci sono delle attenuanti, la frustrazione è una delle attenuanti. Qui eravamo sul caldo, dopo una partita che l'Inter doveva giocare in dieci. Non si può accusare di inciviltà e fare lezioni noi di moralità su un avvenimento sportivo discretamente falsato".