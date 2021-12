Sconcerti: “Mourinho segue una nuova moda. I suoi comportamenti cesariani…”

L'editorialista del Corriere della Sera duro con Mou il giorno dopo rispetto alla sconfitta con la squadra di Inzaghi

"Sarebbe giusto chiedere a Mourinho se è soddisfatto di questi primi 5 mesi di lavoro a Roma. Ma la sua nuova moda è quella di rifiutare le domande. Parla solo lui, gli altri possono solo prendere appunti. Credo che una parte dei disagi della Roma siano in questi comportamenti cesariani del tecnico che si mette fuori da qualunque mischia tecnica. Dà consigli, spande sentimenti e filosofia di genere come non fosse parte del problema. È un Mourinho che ha spostato la vecchia arroganza sulla propria difesa personale, la mette sul trascendente. Solo pensieri universali, un po’ equivoci e lontani dal campo, che resta la sua competenza, molta teatralità, un istrione stanco messo su una macchina confusa e costretta al minimo. Il solito destino del calcio vuole sia proprio l’Inter a mettere in evidenza il rumore di Mourinho", ha scritto nel suo editoriale per il Corriere della Sera.