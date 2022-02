Sconcerti: “Mourinho? Opposto rispetto a come era all’Inter. Questo nuovo metodo…”

Le considerazioni del noto giornalista a proposito delle difficoltà che sta riscontrando il portoghese in giallorosso

Mario Sconcerti, intervenuto ai microfoni di TMW Radio, ha parlato di quanto fatto finora da José Mourinho alla Roma. Queste le sue considerazioni: "Che la Roma non sia la squadra, che non riesca a stare insieme, si vede. Non so cosa succede nello spogliatoio, la squadra non dà l'impressione di andare nella stessa direzione. Sentirsi accusare continuamente di qualcosa non ti porta ad amare chi ti accusa, è una reazione anche umana. Non c'è dubbio che i giocatori abbiano delle colpe, ma lui li tratta come se non fosse responsabile di questa squadra. Se va bene sono figli suoi, se vanno male sono figli di altri. Mourinho all'Inter era un altro tipo di tecnico, faceva gruppo. Spesso inventava polemiche per difendere la squadra e per non tenerla sotto pressione. Qui è esattamente l'opposto. Ad oggi i risultati dicono che non questo metodo nuovo non funziona. Se c'è una rottura, è difficile ricomporla. Si capirà di più nel giro di 2-3 settimane".