Sconcerti: “Messaggi evidenti dalle big. Mourinho non è dodicesimo Roma, ma il primo”

Intervenuto a Pressing, il giornalista Mario Sconcerti ha parlato dell'inizio di campionato e delle big in testa alla classifica

"I messaggi sono sempre abbastanza evidenti. Lo scorso anno a 6 punti c'erano 4 squadre: Inter, Atalanta, Milan e Napoli in testa. Una ha vinto il campionato, due in Champions e una in Europa League a un punto dal quarto posto. Questi risultati sono comunque importanti e lo dicono i numeri. Mourinho non è il dodicesimo giocatore, è il primo. Personalmente sono molto colpito dalla crescita di una squadra uguale allo scorso anno. Ci sono squadre identiche che grazie ad allenatori diversi La forza nel Milan sta nel miglioramento dei giovani. La Roma è singolarmente migliorata, Pellegrini miglior centrocampista d'Italia, Sarri ha cambiato la Lazio. Stanno pesando gli allenatori.