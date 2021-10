Sconcerti: “Mourinho umilia mezza Roma. Un anno fa in Svizzera questo questo 11”

Sulle colonne di Calciomercato.com, Mario Sconcerti dice la sua sul clamoroso ko in Europa League della Roma di Mourinho

Anche Mario Sconcerti commenta il clamoroso ko della Roma in Europa League di ieri sera. Sulle colonne di Calciomercato.com, il giornalista si è così espresso sulla squadra di José Mourinho e in particolare proprio sulle scelte dell'allenatore: "Per giustificare una sconfitta pessima Mourinho scarica mezza squadra, la cancella, la umilia in modo quasi spettacolare. Non è un buon modo di reagire. Cosa farebbe la società domani se due giocatori dicessero che Mourinho è un allenatore scarso e non li sa allenare? Li caccerebbe giustamente per qualche settimana, forse per sempre.