Sconcerti: “Juve, notte buia. Brutto segnale per il calcio italiano. Non siamo più…”

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Mario Sconcerti ha commentato la sconfitta della Juventus contro il Villarreal. "E' stata una notte buia, senza stelle. Le responsabilità? E' stato un risultato incredibile, nessuno lo avrebbe mai pensato. La Juve ha avuto il torto di non riuscire ad arrivare al tiro. E' una partita estremamente preoccupante, perché è stata eliminata dalla settima squadra spagnola. E' qualcosa che travolge la Juve, però per il calcio italiano è un gran brutto segnale. Non siamo più competitivi ad alto livello, stiamo dentro un calcio che è solo nostro".