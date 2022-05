Sconcerti: “Lautaro svelto come Messi. L’Inter ha pagato il prezzo d’ingresso di Inzaghi”

In collegamento con Pressing, Mario Sconcerti fa il punto sul momento dell'Inter dopo la vittoria nerazzurra a Cagliari. Ecco le sue parole

"Lautaro in questo momento è il colpitore più veloce d'Europa. Tra il controllo e il tiro passa pochissimo: ha una sveltezza che mi ricorda quella di Messi. Lui non dribbla, deve smarcarsi o resistere alla pressione, poi tocca e tira. Lo sa fare solo lui. I gol si fanno in tanti modi, il giocatore è dunque sostituibile. Ma lui è un grande giocatore. L'Inter sta giocando molto bene, ma la mia domanda è perché stia rischiando di perdere questo campionato, visto che per quasi tutti era la più forte. La mia risposta è che lo ha perso non tanto per il ko a Bologna, ma per aver perso 9 punti dal Milan tra la 6a e la 12a. E' stato pagato un prezzo d'ingresso di Inzaghi all'Inter. Quei punti, decisivi, con Conte non sarebbero stato persi tutti. E' stato pagato il cambio di allenatore".