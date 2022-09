Sconcerti: “Ieri buona Inter. Acerbi è stato un ottimo difensore, servirà molto”

Intervenuto come ospite a TMW Radio, Mario Sconcerti ha analizzato la prestazione dell'Inter di Simone Inzaghi ieri in Champions League

"Ha fatto la prestazione che doveva fare, ha giocato contro una squadra che si è solo difesa. L'ha affrontata bene perché ha mosso il pallone più rapidamente. E' stata una buona Inter, non straordinaria. Era più difficile del previsto, perché il Plzen per le italiane lì è stato sempre difficile. Hanno ammesso subito la loro inferiorità e non ripartivano proprio loro".