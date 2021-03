Sconcerti: “Italia? Involuzione generale. Barella assenza illustre, Sensi fuori giudizio”

Una prestazione non entusiasmante per l'Italia contro la Bulgaria. Per gli azzurri di Mancini, comunque, sono arrivati 3 punti importanti

Marco Macca

Una prestazione non entusiasmante per l'Italia ieri sera a Sofia contro la Bulgaria. Per gli azzurri di Mancini, comunque, sono arrivati tre punti importanti nella corsa ai Mondiali Qatar nel 2022. Mario Sconcerti analizza così la partita sul Corriere della Sera:

"Non è il momento del gioco, tantomeno in Nazionale. Le involuzioni sono generali e necessarie se si vuole arrivare con qualche energia fino a metà luglio. Sta succedendo a tutti (...). A Sofia l’Italia ha tirato in porta per la prima volta su azione al minuto 72, quando Verratti ha trovato Belotti con un lancio lungo e Belotti ha colpito il palo. È poco. Ci sono state assenze illustri, la prima quella di Barella, poi Verratti. Sensi è fuori giudizio, ha giocato una sola partita intera in campionato".

(Fonte: Corriere della Sera)