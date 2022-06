Sconcerti: “Impossibile programmare in un mercato di prestiti. E dall’anno prossimo…”

"Il calcio sta diventando sempre più occasionale, i giocatori che si spostano attraverso pagamenti, cioè comprando il cartellino, sono appena il 12%. Un altro 20% si sposta attraverso prestiti, il restante 68% è a costo zero; giocatori in scadenza. In sostanza, se in Europa si spostano un migliaio di giocatori all'anno, solo uno su dieci è stato scelto dalle società; il resto sono giochi di prestigio per pagare il meno possibile. La fonte è Gianfranco Teotino, nella sua rubrica della Gazzetta; le conseguenze sono molte: la prima è che sono sempre più rari i soldi, la seconda è che il campionato giocato da ogni singola squadra è sempre meno un progetto perché sommerso di prestiti e scadenze.