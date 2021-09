Sconcerti: “Sampdoria-Inter, vedo così la partita: ecco il mio pronostico”

Il noto giornalista del Corriere della Sera ha analizzato la prossima sfida di campionato dei nerazzurri di Inzaghi

Il pronostico di Mario Sconcerti , nota firma del giornalismo sportivo, verso Sampdoria-Inter. Così si è espresso sulle colonne del Corriere della Sera in vista del match di Serie A in programma domenica alle 12.30 per la 3a giornata di campionato: “Piccolo ante litteram: i pronostici sono figli del diavolo. Serve ironia in chi li scrive e soprattutto in chi li legge. È puro intuito più una buona fortuna, mentre il calcio è già più vicino alla scienza. Se vi va giochiamo insieme, altrimenti non cominciate nemmeno a leggere. Buona giornata”.

Prosegue poi Sconcerti: “La Samp deve ancora segnare il suo primo gol in serie A. Ha perso in modo stretto contro il Milan in casa, ha pareggiato con il Sassuolo in trasferta. Sembra con rispetto una squadra di seconda fascia con alcuni giocatori che la tengono fuori pericolo come Thorsby, Quagliarella, Bereszynski, Candreva. Debutterà Caputo, uno dei migliori attaccanti del campionato con presenze molto alterne nelle due ultime stagioni. Non è più giovane ma conosce il calcio. Avere in area lui e Quagliarella è sempre un problema. La Samp è chiaramente una squadra di transizione, non c’è molto futuro dentro, ma questo a poco a che vedere con un singolo risultato. Il Milan ha vinto soffrendo a Marassi. Da chiarire l’Inter almeno nella formazione della partita. Restano in dubbio mentre scrivo soprattutto gli esterni. I titolari sono Dumfries e Perisic, oggi sono in discussione con Darmian e Di Marco, quest’ultimo ancora da vedere ad altezza Inter. È la seconda trasferta consecutiva dell’Inter, vincere sarebbe una spinta doppia. Credo ce la farà. Pronostico 2”, si legge.