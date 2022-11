Sconcerti: “Quando l’Italia non va ai Mondiali è sempre un rimpianto”

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Mario Sconcerti, giornalista, ha parlato così dell'Italia che non si è qualificata ai Mondiali: "Rammarico? Certo, c'è sempre. Ma anche quello di partecipare non è un miracolo piccolo. Sono convinto che l'Italia passerebbe il turno in ogni girone, magari uscirebbe agli ottavi. Quando l'Italia non va ai Mondiali è sempre un rimpianto".