Sconcerti: “Recuperi record? La direzione è il tempo effettivo, ora serve una norma”

A TMW Radio, il noto giornalista Mario Sconcerti ha commentato così gli avvenimenti recenti del Mondiale e non solo: “E' un Mondiale che è cominciato piano, con risultati alcuni imprevedibili. Che la Germania potesse perdere non avevo veramente il sentore. Le squadre si sono evolute. E' curioso vedere per quanto continueranno questi sbalzi. Quando perdi la prima sei molto vicino all'esclusione. Devi vincere tutte le altre. E' un Mondiale che sta prendendo alle spalle. Nella partita di ieri dell'Argentina c'è stato uno scivolone ma anche una grande gara dell'Arabia Saudita. Le sconfitte di Argentina e Germania sono molto significative. L'Argentina si aspettava una partita difficile ma che giocando a calcio sarebbe andata avanti. Loro gli hanno costruito un enorme chiusura dentro il campo con quella difesa altissima. Hanno contribuito a creare disordine”.

"Si sta andando nella direzione del tempo effettivo. Viene recuperato tutto il tempo non giocato, credo che la FIFA abbia voglia di tempo effettivo come nel basket, altrimenti non ci sono spiegazioni. E' questa la strada, senza una vera norma, lasciando tutto alla discrezione dell'arbitro. Lo considero molto pericoloso, basti pensare a certe cose in un campionato come il nostro. O si dichiara che il tempo deve essere effettivo, o non si può lasciare così la situazione. Se cambiano i risultati in quei minuti sarebbe un problema. Il tempo effettivo non sarebbe uno scandalo, ma serve una regola. Capisco che si vada incontro alle esigenze della modernità, ma il calcio cambia così".