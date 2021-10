Sconcerti: “Inzaghi contro l’arbitro ma se Dumfries non fa fallo l’Inter vince. Punto”

Il giornalista ribalta il punto di vista sull'errore arbitrale che ha portato la Juventus al pareggio nella gara contro i nerazzurri

E prende ad esempio quanto successo sul prato del Meazza tra Dumfries e Alex Sandro."L'olandese tira un calcio in area ad Alex Sandro. La discussione non è sul comportamento da dilettante del giocatore nerazzurro, sull’evidenza e il ritardo con cui colpisce l’avversario. No, la discussione è sull’arbitro e l’intervento della Var. Inzaghi non chiede spiegazioni al suo calciatore che commette un errore grossolano, se la prende con gli arbitri. Troppo facile, quasi vigliacco. Cominciamo ad andare alla testa degli avvenimenti. Giudichiamo chi fa i falli, non solo chi deve giudicarli. Dumfries ha danneggiato l’Inter molto più di Mariani e il Var. Se lui non tira la pedata solare, l’Inter ha vinto la partita. Punto", le parole del giornalista.