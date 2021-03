Sconcerti: “Ho rifiutato l’Inter. Conte? Grande allenatore, ma gli manca una cosa”

Intervistato dal Corriere della Sera, Mario Sconcerti ha raccontato un aneddoto sul suo mancato arrivo all'Inter

INTER SFIORATA - "I miei vent’anni sono quelli della Grande Inter. Il presidente Pellegrini mi offrì di fare l’amministratore delegato. Fui tentato, ma non ce la feci a lasciare il mio mestiere".

SCUDETTO POST CALCIOPOLI - "Non sono un tifoso primitivo: se riconosco la tua forza la accetto. Tutte le volte che l’Inter è stata grande, ai tempi di Herrera o di Ibrahimovic, è stato facile accettarlo e applaudirla. Quando l’Inter ha vinto non c’è stata mai discussione. Piuttosto sono rimasto sorpreso, ai tempi di Calciopoli, quando dal terzo posto fu messa al primo".

CONTE - "Credo sia un grande allenatore cui manca ancora un successo internazionale. In Italia ha giocato 175 partite. Chi gioca contro Conte in percentuale perde 78 volte, 15 pareggia e 7 vince. Allegri nei suoi cinque anni aveva il 10 per cento di sconfitte, Sarri l’anno passato il 18. A livello italiano è nettamente il massimo, bisognerà vedere se ha un passo più lungo, una cultura europea".