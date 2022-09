Sconcerti: “Roma storta, qualità non altissima. Ha bisogno di…”

Mario Sconcerti, nel corso del suo intervento per TMW Radio, ha parlato anche delle difficoltà della Roma di José Mourinho: "Due sconfitte di fila non sono mai un caso. E' una Roma storta, a cui forse è stato chiesto di più di quello che potesse dare. Ha un'ottima classifica, che gli permette di ragionare su se stessa e riprendere il cammino. C'è una qualità alta ma non altissima, alcuni giocatori però sono normali. Ha bisogno di un Pellegrini molto intelligente e due mediani diversi, più rapidi, altrimenti si perdono Pellegrini che deve coprire più campo".