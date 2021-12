Sconcerti: “Caos Salernitana, tutti colpevoli. La vera anti-Inter è una sola”

Su TMW Radio, il giornalista Mario Sconcerti ha parlato così del caso Salernitana e soprattutto della corsa scudetto con l'Inter protagonista

"Era una operazione corretta che andava contro il regolamento però. Non si potevano avere società professionistiche, non solo di Serie A, quindi ci sono sempre state deroghe per Lotito e De Laurentiis con il Bari. Si è data una continuità a un situazione che non era regolare. Adesso è diventata una palude. Magari qualcuno c'è ma aspetta da uscire fuori, sfruttando magari l'esclusione del club. Tutti sono colpevoli. L'intera gestione della Federcalcio è stata di comodità. E' l'intera azienda Serie A che ha difficoltà a vivere bene, con alcune eccezioni. Da anni è gestita in un modo molto accomodante. Negli ultimi anni almeno dieci società hanno cambiato proprietà, finendo in mano a fondi o proprietari americani”.