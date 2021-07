Sconcerti: “Salernitana? È uno scandalo. Se fosse successo all’Inter…”

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Mario Sconcerti commenta duramente la situazione della Salernitana

"Il regolamento vuole che non ci sia uno stesso proprietario per un club professionistico. Quando Lotito aveva la Salernitana in Serie C, è come se l'avesse avuta in Serie A. Come ha fatto ad andare avanti tutto questo periodo? Grazie a deroghe date dalla Federazione, che ha costruito questa situazione. Vorrei vedere se fosse successo all'Inter...".