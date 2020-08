Sconcerti: “Sarri? Si trova in un posto sbagliato. La Juve si è già mossa per cautelarsi”

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Mario Sconcerti ha parlato anche della posizione di Maurizio Sarri: “E’ sempre una partita che decide. E sarà così anche stavolta. Sarri dimentica che un anno fa, a poche giornate dalla fine del campionato, Agnelli disse che Allegri sarebbe rimasto e poi lo ha licenziato. Una grande azienda ha il diritto di commettere certi errori. Non credo che la dirigenza lo abbia già licenziato ma si sarà già mossa in qualche direzione per cautelarsi. Se Sarri vincesse la Champions, ribalterebbe tutto e conquisterebbe una forza che ora non ha, anche di fronte allo spogliatoio”.

Sarri sbagliato per la Juve?

“Si trova in un posto per lui sbagliato. Quel posto per lui andrebbe anche bene, è il massimo della professionalità, che lui ha sempre cercato. Ma culturalmente non ha il fisico per quel ruolo. E’ una persona troppo diretta, ha fatto uno sforzo enorme a essere politico. Ha fatto un buon lavoro però con questa Juve modesta”.