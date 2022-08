Sconcerti: “Pioli e Inzaghi non hanno mai dibattuto, Sarri e Mou si: ecco perché”

Al Corriere della Sera, Mario Sconcerti ha detto la sua sulle big dopo le partite del primo turno. In attesa di Napoli e Juve, che scenderanno in campo oggi, ecco il bilancio del noto giornalista: “Hanno vinto finora tutte le favorite, ma il Milan con una facilità in più. Non è una grande scoperta. A inizio stagione tutte le squadre sono libere mentalmente, hanno l’intero potere di se stesse. Sarà il tempo a trovare le differenze. Oggi i piccoli non sanno ancora di esserlo, giocano come se avessero l’universo spalancato. La prima partita ha detto che la differenza già si nota. La regolarità di tanti risultati incerti si deve a questa realtà di fondo che pesa da subito. Perché è tanta, favorisce la logica stessa del calcio, per differenza di ricchezza ormai ben divisa in porzioni.