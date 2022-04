Sconcerti: “Inter tornata un’altra squadra. Inzaghi, scelta tattica forte”

Il giornalista ha analizzato la vittoria dell'Inter sul Verona e la scelta del tecnico di schierare dal 1' Dimarco e non Bastoni

Detto questo l’Inter è tornata un’altra squadra, più sicura di sé, più tranquilla dei suoi risultati. Ha capito il momento anche Inzaghi che infatti qualcosa ha cambiato. Dimarco al posto di Bastoni è stata una scelta tattica forte che ha raddoppiato lo spinta nel lato migliore dell’Inter, soprattutto quando l’avversario sull’ala aveva un centrocampista (Bessa). Si raddoppia la spinta, si va oltre il pensiero prudente. Segno che Inzaghi ha capito qualche vecchio errore. Il Verona era un avversario pessimo in un momento di stanchezza nascosta dell’Inter. Per la facilità con cui l’Inter ha gestito e vinto è stata una delle migliori partite della stagione. Non per il gioco, per autorevolezza, il quasi niente concesso. Ma tutto questo è come per l’astronauta trovarsi davanti alle porte di Tannauser, non serve a niente. Per capire Inter-Verona bisogna aspettare questo pomeriggio e il dopo cena.