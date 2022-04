Sconcerti: “Serie A? Chi gioca dopo è sfavorito. In quel famoso Inter-Juve…”

Le considerazioni del giornalista a proposito della questione sollevata negli ultimi giorni

Mario Sconcerti, nel corso di Pressing, è tornato a parlare della richiesta di contemporaneità da parte del Milan per le gare da qui al termine del campionato. Questo il suo giudizio: "Non credo convenga alle televisioni l'orario sfalsato per il campionato italiano. Non è decisivo giocare ad orari sfalsati, ma qualcosa conta e non si capisce perché debba contare. Noi ce la prendiamo ancora con Orsato e la famosa espulsione di Pjanic, dimenticando che il vero sfavorito fu il Napoli che giocava il giorno dopo. Se c'è qualcuno che non capisce quale grande spettacolo sarebbe avere le tre partite insieme, io cambio mestiere perché non capisco più niente. Giocare insieme sarebbe più regolare".