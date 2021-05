Sconcerti: “Perché Conte non parla? Non capisce che aumenta il problema? Possibile che…”

In queste ultime uscite, Antonio Conte ha preferito non rilasciare interviste. Un atteggiamento criticato da Mario Sconcerti

In queste ultime uscite, Antonio Conte ha preferito non rilasciare interviste, anche per evitare, prima dell'incontro con Steven Zhang, domande sul futuro dell'Inter. Un atteggiamento criticato da Mario Sconcerti, che sul Corriere della Sera scrive:

"C’è invece nell’Inter un rumore di sottofondo allargato dai silenzi di Conte. Perché non rispettare i dialoghi del dopo partita con questa insistenza? Se si imbattesse in una domanda sgradita basterebbe dicesse che risponderà tra un mese, qual è il problema? Possibile non capisca che le uniche tracce di una soluzione all’Inter sono i suoi movimenti e che non lasciarne aumenta il problema? Se lui che sa si comporta così, cosa dobbiamo pensare noi che non sappiamo?".