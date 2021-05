Sconcerti: “Silenzio stampa Conte? Scelta prepotente dell’Inter. Non posso credere che…”

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Mario Sconcerti ha detto la sua sulle ultime vicende in casa Inter

Come valuta la scelta dell'Inter di non far parlare Conte?

"Una prepotenza, visto che da contratto l'allenatore parla prima e dopo le partite. Ma soprattutto mi sembra un sintomo di inquietudine da parte sia di Conte che della società, non posso credere che Conte non vada in conferenza stampa perché ha paura che gli chiedano della situazione del club... Mica è un ragazzo. Se dice di riparlarne tra un mese, ad esempio, ha già chiuso il discorso. Siccome da fuori non sappiamo niente e prendiamo spunto dai suoi atteggiamenti, il fatto che si comporti così ci disorienta ancora di più. Comunque sarà problema di pochi giorni".