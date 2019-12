Sconcerti: “Inter, Biraghi non all’altezza. E manca anche un regista. Politano? Il suo sinistro…”

Sulle colonne del Corriere della Sera, Mario Sconcerti ha analizzato così la rosa dell’Inter, alla vigilia dell’inizio del calciomercato di gennaio:

“L’Inter ha trovato la squadra, ma le servono più scelte. Llorente è una buona imitazione di Lukaku, Sanchez può esserlo di Lautaro. Esposito ha dato molto con la sua sola presenza, sarebbe sbagliato chiedergli di più. Manca un regista che aiuti Brozovic a non avere l’obbligo di esserci tutti i minuti della stagione. Borja Valero non ha quel ruolo, l’unico tra i presenti che si avvicina è Sensi, indispensabile però più avanti. Serve anche un esterno di sinistra, Biraghi non è all’altezza. Ha un buon sinistro che si spegne troppe volte sull’avversario. Alonso, l’idea di oggi, è un ottimo mancino a cui manca sempre qualcosa. Ma ha certamente più livello e più forza di Biraghi e anche di Asamoah. Non sarei così rapido nel dar via Politano. Vincere un torneo di nove mesi significa salvaguardare i particolari. Il sinistro di Politano risolverebbe certamente due-tre partite da qui alla fine”.