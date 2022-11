Sconcerti: “Stankovic non mi sembra la persona giusta per la Sampdoria”

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Mario Sconcerti ha parlato del difficile momento in casa Sampdoria, non ancora uscita dalla crisi

"Non mi sembra la persona giusta, ma non lo conosco. Credo che in questo tipo di situazioni ci voglia esperienza di quelle situazioni. Ad esempio Ranieri sarebbe stato più adatto. Stankovic mi sembra un esperimento che da solo non può bastare. Se però riuscisse a togliersi da lì mi farebbe piacere".