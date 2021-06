Sconcerti: “A una cosa l’idea Superlega è servita. Ceferin è diventato…”

Sulle colonne di Calciomercato.com, Mario Sconcerti torna sul progetto della Superlega

"A una cosa l’idea Superlega è servita, a far sembrare sbagliato tutto quello che l’Uefa sceglie. Ceferin è diventato il dittatore del villaggio, più medita, più decide, e più opposizioni incontra. A torto o a ragione, è diventato uno dei personaggi meno popolari del calcio. Non lo conosceva nessuno, ora è celebre come un attore, fotografato e discusso in tutto il continente".