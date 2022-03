Sconcerti: “Superlega? Non fermata da Uefa, ma da tifosi e club. Agnelli spieghi…”

Le considerazioni del giornalista a proposito delle nuove voci sulla competizione che andrebbe ad aggiungersi a quelle della Uefa

Nel corso del suo intervento per TMW Radio, Mario Sconcerti si è soffermato anche della questione Superlega. Queste le sue considerazioni: "Non fanno il bene del calcio, ma il loro. Mettendo alla base dodici società, qual è il vantaggio degli altri? Che sono i cavalier serventi di queste altre squadre. E' vero, vincono sempre le stesse e i vantaggi economici sono sempre delle stesse. La nuova mossa è quella di creare un antagonismo tra UEFA e Superlega. A nessuno frega molto della UEFA, nessuno è ostile per la Superlega perché parteggia per la UEFA. Vogliamo che rimangano regole sportive per cui siamo tutti uguali all'inizio.