Sconcerti: “Non regolare giocare in giorni sfalsati. Svantaggio giocare giorno dopo”

Il giornalista, intervenuto su Tmw Radio, ha parlato del finale di campionato e del problema della contemporaneità delle gare

"Personalmente ho da fare una piccola battaglia. Non è regolare che si giochi in orari e giorni sfalsati in queste ultime partite. Non è decisivo il cambiamento di orario, però è un fattore di disturbo che andrebbe evitato. Quando l'arbitro Orsato a Inter-Juve non espulse Pjanic, il Napoli perse lo Scudetto in albergo. Farle tutte nello stesso orario non sarebbe un grande sacrificio. Per regolarità, si dovrebbero fare tutte alla stessa ora. Sarebbe televisivamente anche un grande evento, che porterebbe pubblicità e tanti spettatori in più. E comunque è un problema di regolarità. Giocare il giorno dopo addirittura è uno svantaggio".