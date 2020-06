Sconcerti: “Calendario? Tempi ristretti non solo per l’Inter. Coppa Italia importante per…”

Mario Sconcerti, noto giornalista del Corriere della Sera, ha commentato ai microfoni di TMW Radio, le polemiche sulle partite ravvicinate di Coppa Italia alla ripresa: “Sono discussioni importanti ma inutili. C’è poco da fare, questo è il calendario e si deve giocare in tempi ristretti. È così per tutti, non solo per l’Inter. Per chi potrebbe essere più importante questo trofeo? Per tutti, a partire dalla Juve. Ha perso la Supercoppa e vuole vincere. E poi per tutti gli altri, che vogliono vincere qualcosa“.