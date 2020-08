Sconcerti: “Conte fa il mercato del Milan, ha mollato Tonali per questo centrocampo da big”

Intervenuto ai microfoni di Calciomercato.com. Mario Sconcerti parla del trasferimento di Tonali al Milan e del mercato dell’Inter.

“Conte sta facendo anche il mercato del Milan. Non credo che Maldini abbia superato Marotta nella corsa a Tonali. E’ più probabile che a Conte non bastasse Tonali. Troppo giovane, da completare. Lo aveva già fatto capire prima, ma da quando c’è stato il chiarimento con la società, la direzione si è spostata su giocatori di molta più esperienza. A Tonali Conte preferisce Kanté e per un futuro immediato ha ragione lui. Non è che il Milan ha superato l’Inter nell’offerta. Anzi, propone una formula di pagamento meno immediata. E’ l’Inter che ha lasciato la pista Tonali per andare dietro alle indicazioni del proprio allenatore. Con Hakimi, Vidal e Kanté l’Inter sta diventando una grossa squadra europea, nettamente la miglior italiana, quella che fino a questo momento si sarebbe mossa meglio per vincere. Soprattutto sta venendo fuori il nuovo monopolio di Conte sulla parte tecnica. Questa non è il mercato di Marotta. E’ solo quello di Conte”.

(Calciomercato.com)